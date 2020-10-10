Молодые учителя могут побороться за квартиру в Благовещенске

Однокомнатная квартира ждет молодого учителя. Фото: amur.er.ru

В этом году в Благовещенске восьмой раз подряд для педагогов города проведут уникальный конкурс, победитель которого получит ключи от однокомнатной квартиры. Конкурс по поддержке молодых учителей учредил Зампред амурского Заксобрания Александр Синьков, он же является главой одной из строительных компаний Приамурья.

Личная программа амурского депутата «Однокомнатная квартира для молодого учителя» реализуется с 2012 года.

Решение о том, кто станет победителем, принимает созданный при местном отделении партии Общественный совет по проблемам образования, в который входят единороссы, являющиеся педагогами школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

- Портфолио - это самая важная часть, именно оно показывает качество работы учителя, качество знаний учащихся по предмету, его участие в общественной жизни, – говорит учредитель конкурса.

Кризисная обстановка, вызванная пандемией коронавируса, поставила под вопрос реализацию программы в 2020 году. Тем не менее, Александр Николаевич принял решение объявить о старте конкурса несмотря ни на что, сообщают в амурском отделении партии «Единая Россия».

- В это сложное время нам нужно объединяться – это позиция всего нашего народа. Мы должны поддерживать и помогать друг другу, – отметил Александр Синьков.