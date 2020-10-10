Полтысячи крупных деревьев высадят в Благовещенске

Василий Орлов принял участие в субботнике «Город берегу» в Благовещенске. Фото: amurobl.ru

В благовещенском Парке Дружбы состоялся творческий субботник «Город берегу». Главная цель мероприятия заключалась в том, чтобы убраться в парке, сделать его красивее, высадить молодые деревья.

В высадке саженцев принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов. Он посадил несколько молодых сосен и отметил, что озеленению в Благовещенске сейчас уделяется много внимания.

- Мы слышим много замечаний в части озеленения, они касаются, например, санитарной обрезки. И я согласен с этими замечаниями. Мэрией была проведена большая работа, чтобы проанализировать ситуацию. Сейчас разрабатывается программа обновления, на учет поставлены все больные, сухостойные деревья. Будет формироваться поэтапный план их замены, места для новых зелёных зон с учётом ухода за посадками. Вопрос проработали с наукой, собрали мнения благовещенцев. Безусловно, к озеленению, уходу за территориями нужно привлекать горожан. Только вместе мы сможем сделать Благовещенск более комфортным, - отметил губернатор.

По словам главы Приамурья, на улице Калинина (от Тенистой до Октябрьской), где было большое дорожное строительство, решили высадить большемеры – крупные взрослые деревья.

Около ста трехметровых рябин высадят специалисты Свободненского питомника, где Благовещенск закупил в общей сложности 500 взрослых деревьев. В течение последующих двух недель новые насаждения появятся на улицах Калинина и Театральной.

КСТАТИ

Всего в рамках акции «Город берегу» 10 октября было запланировано высадить более 300 саженцев деревьев и кустарников на 8 различных площадках (общественные территории, дворовые территории, улично-дорожная сеть). В основном это рябина, которой отдали предпочтение большинство горожан по итогам опроса. Также посадят сосну, ель, клен, калину, орех маньчжурский, тополь серебристый.