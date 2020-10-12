Василий Орлов поучаствовал в субботнике «Город берегу» в Благовещенске

Василий Орлов посадил несколько молодых сосен. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В благовещенском парке Дружбы 10 октября состоялся творческий субботник «Город берегу». Для участников и гостей пели песни и устраивали конкурсы. Главной задачей стало убраться в парке, сделать его красивее, высадить молодые деревья.

Всего в рамках акции запланировали высадить более 300 саженцев деревьев и кустарников на восьми различных площадках – на общественных и дворовых территориях, вдоль дорог. Высаживали в основном рябину, которой отдали предпочтение большинство горожан по итогам опроса. Также садили сосну, ель, клен, калину, орех маньчжурский, тополь серебристый.

В высадке саженцев принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов. Он посадил несколько молодых сосен и отметил, что озеленению в Благовещенске сейчас уделяется много внимания.

- Мы слышим много замечаний в части озеленения, они касаются, например, санитарной обрезки. И я согласен с этими замечаниями. Мэрией была проведена большая работа, чтобы проанализировать ситуацию, - отметил глава региона. - Сейчас разрабатывается программа обновления, на учет поставлены все больные, сухостойные деревья. Будет формироваться поэтапный план их замены, места для новых зелёных зон с учётом ухода за посадками. Вопрос проработали с наукой, собрали мнения благовещенцев. Безусловно, к озеленению, уходу за территориями нужно привлекать горожан. Только вместе мы сможем сделать Благовещенск более комфортным.

Губернатор также рассказал, что на улице Калинина от Тенистой до Октябрьской, где было большое дорожное строительство, решили высадить большемеры - крупные взрослые деревья. Порядка сотни трехметровых рябин будут высаживать специалисты Свободненского питомника, где город закупил в общей сложности 500 взрослых деревьев. В течение последующих двух недель засадят и Калинина, и Театральную.