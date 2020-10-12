Первый снег выпал на севере Амурской области

В Тынде снег еще успеет растаять, предполагают синоптики. Фото: www.instagram.com/ermakovamur/

На севере Приамурья прошел первый снег – зимние осадки выпали в пяти районах области. В отдельных районах непогода обосновалась еще с субботы, 10 октября, - в этот день снежный покров украсил дороги и улицы в Тындинском районе.

- Как правило, мороз и снегопады приходят в Приамурье с северо-запада, со стороны Якутии. По такой траектории спускаются холодные атмосферные фронты, которые разделяют не только разные воздушные массы, но и разные сезоны - осень и зиму, - поделились в Амурском гидрометцентре. - В Тындинском районе осадки в виде снега шли уже 10 октября, а сегодня на всей территории района образовался снежный покров высотой от 2 до 8 см.

Такой же высоты выпавший снег достигает и в Магдагачинском районе, где за последние сутки прошли самые сильные в границах области осадки - в объеме месячной нормы и на треть больше нее - 23-31 мм.

Отмечено выпадение снега и в Шимановском районе, но здесь его немного - не более 1 см, и местами в Зейском: из шести метеостанций района образование снежного покрова зафиксировано пока только на одной - в поселке Береговом.

А самый глубокий снег, который можно назвать даже сугробами, лежит сейчас в селе Джалинда Сковородинского района, где его высота достигает 16 см. У такого количества снега есть все шансы остаться здесь до весны, а вот менее мощный покров еще успеет растаять.