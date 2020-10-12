В Амурской области коронавирусом заболели 57 человек, в Благовещенске – 19

За сутки заболели жители 12 населенных пунктов. Фото: DepositPhotos

В Приамурье продолжает расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией – за сутки COVID-19 нашли у 57 амурчан. Наиболее число случаев зарегистрировано в Благовещенске, где вирус выявили у 19 человек. Второе место занимает Свободный и 13 зараженных, третье – Магдагачинский район и 7 заболевших.

Всего в Амурской области подтвердили 4833 случая коронавируса. При этом 3119 человек выздоровели и выписались из стационаров, 54 скончались. Среди скончавшихся 65% - амурчане старше 65 лет.

Медики продолжают обследовать 2792 жителя Амурской области, контактировавших с больными. При этом 2790 пациентов изолированы на дому, а двое – в изоляторах. Всего же в регионе провели уже 328 221 исследование на новую коронавирусную инфекцию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где выявили новые случаи коронавируса 12 октября:

г. Благовещенск +19

г. Свободный +13

Магдагачинский район (п. Магдагачи, с. Тыгда) +7

г. Зея +6

Благовещенский район (с. Чигири) +4

г. Тында +3

г. Белогорск +1

Михайловский район (с. Коршуновка) + 1

Ромненский район (с. Знаменка) +1

Ивановский район (с. Березовка) +1

Свободненский район (с. Черновка) +1

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области