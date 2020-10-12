В Амурской области коронавирусом заболели 57 человек, в Благовещенске – 19

За сутки заболели жители 12 населенных пунктов. Фото: DepositPhotos
В Приамурье продолжает расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией – за сутки COVID-19 нашли у 57 амурчан. Наиболее число случаев зарегистрировано в Благовещенске, где вирус выявили у 19 человек. Второе место занимает Свободный и 13 зараженных, третье – Магдагачинский район и 7 заболевших.
Всего в Амурской области подтвердили 4833 случая коронавируса. При этом 3119 человек выздоровели и выписались из стационаров, 54 скончались. Среди скончавшихся 65% - амурчане старше 65 лет.
Медики продолжают обследовать 2792 жителя Амурской области, контактировавших с больными. При этом 2790 пациентов изолированы на дому, а двое – в изоляторах. Всего же в регионе провели уже 328 221 исследование на новую коронавирусную инфекцию.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Где выявили новые случаи коронавируса 12 октября:
г. Благовещенск +19
г. Свободный +13
Магдагачинский район (п. Магдагачи, с. Тыгда) +7
г. Зея +6
Благовещенский район (с. Чигири) +4
г. Тында +3
г. Белогорск +1
Михайловский район (с. Коршуновка) + 1
Ромненский район (с. Знаменка) +1
Ивановский район (с. Березовка) +1
Свободненский район (с. Черновка) +1
По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области