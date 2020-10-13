Василий Орлов рекомендовал вузам и ссузам объединить силы в подготовке востребованных кадров

Подобное сотрудничество уже достигнуто между аграрным колледжем и ДальГАУ. Фото: pixabay.com

В правительстве Амурской области в режиме ВКС губернатор Василий Орлов провёл совещание по вопросам обеспечения региона собственными кадрами по наиболее востребованным специальностям.

На сегодняшний день существенная нехватка кадров наблюдается в строительной отрасли, сельском хозяйстве. Чтобы ликвидировать подобные пробелы, глава региона предложил амурским вузам и колледжам объединить силы в подготовке специалистов, необходимых для экономики области.

- Рекомендую руководителям образовательных организаций высшего образования проанализировать вопрос целесообразности интеграции систем высшего и среднего профессионального образования области в единую образовательную среду. Важно, чтобы после получения образования выпускники шли работать по специальностям, которые нужны области, - сказал Василий Орлов. - Давайте проанализируем и соберёмся по этому вопросу в январе. Предлагаю отработать механизм на примере ДальГАУ и аграрного колледжа. Надо посмотреть, как можно интегрировать аграрный колледж в вуз, чтобы решить главную задачу – удовлетворить потребности в кадрах для сельского хозяйства.

Ректор ДальГАУ Павел Тихончук обратил внимание, что работа в этом направлении уже идёт.

- Мы с аграрным колледжем заключили договор о сотрудничестве. У нас уже есть центры в хозяйствах, на базе их будут проходить практику и студенты аграрного колледжа, - сообщил ректор ДальГАУ.

- Мне кажется, если мы сможем организовать такую работу, будет выше качество образования. Кроме того мы сможем оптимизировать образовательную инфраструктуру, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.