Два новых арт-объекта появилось в Благовещенске после субботника «Город берегу»

Арт-объекты должны пользоваться спросом у любителей селфи. Фото: admblag.ru

В осенней уборке Благовещенска поучаствовали представители различных творческих объединений и общественных организаций. При поддержке городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи и центра «Выбор» они убрались в сквере у дома молодежи на Красноармейской, 124.

Молодые люди собрали 28 мешков мусора, высадили 30 саженцев и установили арт-объект в виде хэштэга – #ГородМолодежи, который можно использовать как фотозону. Площадку, где установили хэштэг, помог благоустроить предприниматель Антон Таран. Саму металлическую конструкцию изготовил благовещенский мастер Богдан Труфанов. Арт-объект был создан за три дня. Конструкция – 4 метра в длину и 1,4 метра – в высоту. Буквы выполнены в 3D-формате.

Еще одним арт-объектом стала трансформаторная подстанция в районе Амурской-Шимановского, которая теперь украшена граффити. Эскиз придумала и изобразила благовещенская художница Полина Акулова.

- Мне нужно было создать граффити на тему «Благовещенск – самый молодежный». Уже в теме присутствуют два ключевых слова – «Благовещенск» и «молодежь». С Благовещенском у меня в первую очередь ассоциируется Триумфальная арка, здание ОКЦ, оно выделяется среди других зданий, наша церковь и торговые ряды «Мавритания», поэтому я изобразила их. Силуэты молодых людей символизируют нашу молодежь с разными интересами – кому-то нравится читать, играть в баскетбол, кому-то кататься на скейте, танцевать, – рассказала Полина.

Площадку для создания граффити предоставила компания АКС. Также воплотить идею молодежи помог депутат Благовещенской городской Думы Роман Кобыльцов.