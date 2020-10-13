Три новые смерти от коронавируса зарегистрированы в Приамурье

Лечение проходят еще более 1,5 тысячи амурчан. Фото: министерство здравоохранения Амурской области

В Амурской области коронавирусом заболели еще 54 человека, большинство из них – в столице региона. В Благовещенске страшный диагноз подтвердился у 29 пациентов. Немало случаев также зарегистрировано в Белогорске, где заразились 7 человек, и Тынде, где вирус подхватили 4 жителя.

Увеличилось и число умерших от COVID-19 – скончались еще три человека. Всего коронавирус привел к летальным исходам в 57 случаях, при этом 65% умерших были в возрасте старше 65 лет.

Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 зарегистрировали у 4887 человек. Из них 3144 выздоровели и выписались из стационаров. Лечение продолжают более 1500 человек. Ещё 2695 пациентов обследуют на наличие инфекции из-за того, что они контактировали с больными коронавирусом. При этом 2694 человека изолированы по месту жительства, один – в изоляторе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где выявлены новые случаи коронавируса в Приамурье:

г. Благовещенск +29

г. Белогорск +7

г. Тында +4

Благовещенский район (с. Чигири, с.Усть-Ивановка) +4

Серышевский район (пгт. Серышево, с. Фроловка) + 4

г. Свободный +2

Завитинский район (г. Завитинск) +2

г. Шимановск +1

Шимановский район (с. Петруши) +1