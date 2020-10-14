Жесткое ДТП произошло в Благовещенске: есть пострадавшие

Авария произошла вечером 13 октября. Фото: www.instagram.com/dtp_blg/

Благовещенцы стали свидетелями жесткого ДТП на перекрестке. Все случилось 13 октября. По сообщению очевидцев, один автомобиль с высокой скоростью проезжал по второстепенной улице и не уступил дорогу. От удара машина врезалась в фонарный столб.

– 13 октября в 18:40 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на нерегулируемом перекрестке улиц Чайковского и Красноармейская произошло столкновение двух транспортных средств. А именно Mazda Demio под управлением водителя 1992 года рождения и Mitsubishi Pajero под управлением водителя 1994 года рождения. В результате происшествия автомобили получили значительные механические повреждения. После ДТП водитель Mitsubishi Pajero самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Новости об аварии распространились в социальных сетях. В комментариях один из пользователей поделился, что ранее эта же самая Mazda Demio чуть не сбила его.