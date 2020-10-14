Губернатор Приамурья утвердил порядок обеспечения жильем многодетных семей из зоны БАМа

Семья с двумя детьми - еще не многодетная. Фото: AdobeStock

Вопрос очерёдности расселения людей из аварийного жилья зоны БАМа поднимался во время недавней рабочей поездки главы региона Василия Орлова в северные территории области.

- Накопление аварийного жилищного фонда происходило многие десятилетия. В регионе более 5 000 человек, которых надо переселить. На это нужно порядка 20 млрд рублей. Было принято решение утвердить порядок, по которому многодетные семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде северной части области, получат возможность в первоочередном порядке обзавестись новым жильём. Эти семьи должны быть включены органами местного самоуправления в списки семей, которые подлежат переселению из ветхого и аварийного жилья, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.

В список обеспечения жильём включены жители зоны БАМа, а именно - городов Зея и Тында, Зейского, Мазановского, Селемджинского и Тындинского районов Амурской области.

Обзавестись новыми квадратными метрами многодетная семья сможет благодаря социальной выплате на приобретение жилых помещений. Причём купить жильё можно не одно, а несколько. Выплаты будут рассчитываться исходя из площади утраченного помещения, но не менее учетной нормы - 15 квадратных метров на члена семьи. Выплата предоставляется в отношении одного жилого помещения, расположенного в зоне БАМа, однократно. Право на предоставление выплаты удостоверяется сертификатом.

К многодетным семьям предъявляется несколько требований. Во-первых, в них должны трёх и более детей в возрасте до 18 лет. Не учитываются дети, которые ведут самостоятельную жизнь, то есть являются полностью дееспособными, а также дети, находящиеся на полном государственном обеспечении. Исключение составляют несовершеннолетние, которые учатся очно в других населенных пунктах, и дети-инвалиды, которые временно пребывают в социально-реабилитационном учреждении.

Для исполнения порядка министерству социальной защиты населения Амурской области выделено 56 млн руб. Только в 2020 году планируется переселение из ветхого жилья не менее тринадцати многодетных семей.