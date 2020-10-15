Результаты тестов на COVID-19 будут приходить по СМС

Сначала уведомления будут приходить из трех лабораторий, но постепенно к системе подключатся все. Фото: pixabay.com

Результаты исследований на новую коронавирусную инфекцию придут амурчанам по СМС. Об этом сегодня сообщила зампред правительства Амурской области Юлия Рябинина на пресс-конференции по ситуации с ковидом на территории области.

По поручению губернатора правительство работало над разными вариантами организации работы по оперативному информированию граждан о результатах тестов на COVID-19. Рассматривался вариант работы через единую службу 112, но от него отказались, так как в этом случае нет возможности сохранить персональные данные пациента.

- С сегодняшнего дня в тестовом режиме отработаем схему доведения результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Заключен договор с компанией мобильной связи. Пока это будут данные трёх наших лабораторий, которые развёрнуты на базе государственных учреждений здравоохранения. Оператор мобильной связи будет видеть только номера телефонов и результаты тестов. Таким образом, персональные данные пациента будут защищены. Договор с мобильным оператором заключен, область выделила дополнительные средства, - сообщила Юлия Рябинина.

Постепенно к системе подключатся все 12 частных и государственных лабораторий, которые проводят исследования. Уведомления будут приходить на телефоны всех мобильных операторов. В случае, если пациенту нужно получить письменное подтверждение, ему надо будет обратиться в поликлинику.