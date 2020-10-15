Грузовик сбил ребенка в Благовещенске

Школьник перебегал дорогу в неположенном месте. Фото: unsplash.com

Мальчик 2013 года рождения попал под колеса грузовика в Благовещенске. Авария произошла 15 октября днем, в 13 часов 19 минут в районе дома №54 по улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Благовещенску.

- Мальчик-пешеход перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте перед близко движущимся автомобилем, в следствии чего, на него был совершен наезд автомобилем Isuzu Elf. В результате происшествия ребенок с травмами доставлен в лечебное учреждение, - уточнили в ведомстве.

Примечательно, что ребенок направлялся из школы домой, и ДТП произошло в зоне видимости двух регулируемых перекрестков. В связи с этим в Госавтоинспекции напоминают родителям младшеклассников:

- Уделите время своему ребенку, пройдите вместе с ним путь в учебное заведение (а лучше зафиксируйте на бумаге этот безопасный путь) с обозначением опасных и безопасных участков, с указанием тротуаров, светофоров и пешеходных переходов. Также напомните, что подойдя к дороге, необходимо полностью сосредоточится на дорожной обстановке, снять наушники и убрать смартфон в карман. И только после переходить дорогу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала текущего года на дорогах г. Благовещенска и Благовещенского района произошло 18 ДТП с участием детей-пешеходов, из которых 5 произошло по вине самих детей, которые нарушили правила перехода проезжей части