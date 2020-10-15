62 новых случая COVID-19 подтверждено в Амурской области

Более 2,5 тысячи амурчан находятся под подозрением на коронавирус. Фото: минздрав Амурской области
В Амурской области за сутки коронавирус подтвердили у 62 человек – это рекордно большое количество выявленных за сутки случаев. При этом впервые на первое место по заболеваемости вышел не Благовещенск, а Тында. В северной столице Приамурья зарегистрировали 27 случаев ковида. Всего заражение выявлено в 14 населенных пунктах (см. «Только цифры»).
Таким образом, число заболевших перевалило рубеж в 5 тысяч человек – с начала пандемии вирус нашли у 5007 амурчан. При этом 3165 человек выздоровели, 62 скончались. Состояние заболевших варьируется: у 48,2% - пневмония, у 46,7% - ОРВИ, у 5,1% - симптомы отсутствуют.
Медики обследуют 2709 амурчан, у которых был контакт с больными. Все они изолированы по месту жительства, изоляторы пустуют. Всего с начала пандемии врачи провели свыше 340 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Где выявили новые случаи COVID-19 в Приамурье
г. Тында +27
г. Благовещенск +9
г. Шимановск +7
г. Райчихинск +2
г. Зея +2
г. Белогорск +2
г. Свободный +2
Завитинский район (с. Демьяновка, с. Белый Яр) +2
Магдагачинский район (п. Магдагачи) +4
пгт. Прогресс +2
Мазановский район (с. Новокиевский Увал) +1
Белогорский район (с. Возжаевка) +1
Тындинский район (п. Первомайский) +1