62 новых случая COVID-19 подтверждено в Амурской области

Более 2,5 тысячи амурчан находятся под подозрением на коронавирус. Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области за сутки коронавирус подтвердили у 62 человек – это рекордно большое количество выявленных за сутки случаев. При этом впервые на первое место по заболеваемости вышел не Благовещенск, а Тында. В северной столице Приамурья зарегистрировали 27 случаев ковида. Всего заражение выявлено в 14 населенных пунктах (см. «Только цифры»).

Таким образом, число заболевших перевалило рубеж в 5 тысяч человек – с начала пандемии вирус нашли у 5007 амурчан. При этом 3165 человек выздоровели, 62 скончались. Состояние заболевших варьируется: у 48,2% - пневмония, у 46,7% - ОРВИ, у 5,1% - симптомы отсутствуют.

Медики обследуют 2709 амурчан, у которых был контакт с больными. Все они изолированы по месту жительства, изоляторы пустуют. Всего с начала пандемии врачи провели свыше 340 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где выявили новые случаи COVID-19 в Приамурье

г. Тында +27

г. Благовещенск +9

г. Шимановск +7

г. Райчихинск +2

г. Зея +2

г. Белогорск +2

г. Свободный +2

Завитинский район (с. Демьяновка, с. Белый Яр) +2

Магдагачинский район (п. Магдагачи) +4

пгт. Прогресс +2

Мазановский район (с. Новокиевский Увал) +1

Белогорский район (с. Возжаевка) +1

Тындинский район (п. Первомайский) +1