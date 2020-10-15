Амурчанина до смерти избили за высказывания в соцсетях

31-летний мужчина скончался на месте происшествия. Фото: www.instagram.com/amursledcom/

В Магдагачинском районе четверо местных жителей предстанут перед судом по обвинению похищении человека и причинении ему смерти. Согласно материалам уголовного дела, причиной случившегося стали высказывания погибшего в социальных сетях.

- Согласно материалам дела, в апреле 2020 года шестеро мужчин, среди которых находились обвиняемые, распивали спиртные напитки на приусадебном участке в поселке Сиваки Магдагачинского района. Во время разговора, один из них упомянул об односельчанине, который якобы плохо отзывался о жителях села в социальных сетях, второй припомнил, что этот гражданин иногда бьет свою сожительницу, - сообщают в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

Подследственные решили поговорить со своим односельчанином. Для этого они вчетвером поехали к нему домой, позвали его, а затем насильно поместили в салон автомобиля и вывезли в район скотомогильника, расположенного в лесном массиве неподалеку от поселка. Там, как полагает следствие, обвиняемые совместно жестоко избили потерпевшего, причинив ему травмы не совместимые с жизнью. 31-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас мужчины находятся под стражей. Всем им предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Трое из них обвиняются в похищении человека. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.