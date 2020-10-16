267 единиц техники, 500 сотрудников: Василий Орлов провел совещание по строительству моста через Зею

До финальной стадии пока далеко. Фото: минтранс Амурской области

О темпах строительства нового моста через реку Зея на совещании под руководством губернатора области Василия Орлова доложил руководитель дирекции строительства – заместитель генерального директора АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов.

Разработаны котлованы на опорах №23, 24 и 26. Строители уже завершили бетонирование первого ростверка (верхняя часть фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания – Ред.) 23-й опоры на левом берегу. Полностью завершено устройство буронабивных свай на опорах № 6, 23, 24 и 26. Выполняется устройство свай на 21, 22 и 25 опорах. Проложена объездная дорога в районе опоры №25.

Также установлены опоры и подключена к энергоснабжению временная ЛЭП 10 кВт. На стройплощадках №1 и 2, на левом берегу, запущены в работу две подстанции.

К завершению подходит монтаж модульных общежитий на строительной площадке №2. Продолжается установка геодезических знаков.

- Сейчас на площадках сконцентрировано 267 единиц специальной строительной техники, на текущий момент задействовано в работе 136 единицы. До конца октября планируется мобилизовать еще 13 единиц. Трудится более 500 человек», - сказал руководитель дирекции строительства – заместитель генерального директора АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов.