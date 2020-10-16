Мэр Благовещенска вернулся к работе после коронавируса

Сотрудники городской администрации регулярно обследуются на наличие вируса. Фото: www.instagram.com/o.g.imameev/

Мэр Благовещенска Олег Имамеев оправился от новой коронавирусной инфекции. Получив отрицательный результат теста, он вернулся к работе. Об этом мэр сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, Олег Имамеев заболел 5 октября. Мэр рассказывал, что заболевание протекает без симптомов, но, несмотря на это, он обязан и будет находиться на самоизоляции. Впрочем, это не мешало Олегу Гатаулловичу работать дистанционно и отвечать на вопросы благовещенцев.

В комментариях под постом, в котором мэр сообщил о своей болезни, горожане выражали ему поддержку и надежды на скорое выздоровление. Олег Имамеев поблагодарил их за это.