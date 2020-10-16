Бесплатные медикаменты получат лечащиеся от коронавируса на дому в Приамурье

Решение вызвало у амурчан положительные отклики. Фото: freestocks.org

Амурчане, которые болеют коронавирусом в легкой форме и лечатся амбулаторно, получат медикаменты и медицинское сопровождение бесплатно. Губернатор Приамурья Василий Орлов подписал постановление о выделении более 13 миллионов рублей из резервного фонда на эти цели.

- Сегодня одна из причин, по которой люди требуют, чтобы их положили в больницу – дорогие лекарства. Лекарства мы будем предоставлять. Некоторое время уйдет на финансирование и покупку. И начнем работать, - сообщил глава Амурской области.

Жители региона, в целом, позитивно оценили принятое решение – это видно по комментариям в инстаграм-аккаунте Василий Орлова. Однако некоторые амурчане отметили несправедливость происходящего, ведь многие уже успели купить лекарства за свои деньги. «А если я уже лечусь на дому за свой счет, можно ли вернуть деньги?» - спрашивают комментаторы. Ответа на этот вопрос пока нет.