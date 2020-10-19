В Благовещенске такси врезалось в жилой дом

Благовещенцы шутили, что сервис такси улучшился, и теперь тебя могут довезти прямо до квартиры. Фото: www.instagram.com/dtp_blg/

Первые сообщения об аварии появились в социальных сетях. Свидетели поделились многочисленными видео. На кадрах видно автомобиль такси, который въехал в стену дома на перекрёстке Зейская-Островского.

– Вот как у нас таксисты ездят. Наверное, решил прямо сквозь дом проехать, – прокомментировал произошедшее автор видео, выложенного в паблике @autoroad.blg.

Пользователи Сети тоже решили посмотреть на ситуацию с юмором. Благовещенцы шутили, что сервис такси улучшился, и теперь тебя могут довезти прямо до квартиры. Другие высказывались, что не стоит так сильно доверять навигаторам.

В ГИБДД информацию об аварии подтвердили.

– 19 октября в 09:42 в районе дома по адресу Островского, 14 произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Carina не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части, наезд на препятствие (жилой дом). В результате ДТП пострадали два человека – водитель 1971 года рождения и пассажир 1988 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.