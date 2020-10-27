Детские медосмотры отменены в Благовещенске

Узкие специалисты будут принимать только при наличии жалоб. Фото: pexels.com

Начало недели огорошило благовещенских родителей новостью о том, что детские поликлиники отменили медицинские осмотры и прием узкими специалистами без острой на то необходимости. Соответствующая информация появилась на инстаграм-странице детской поликлиники №1.

- Уважаемые родители, администрация детской поликлиники доводит до вашего сведения, что с 26.10.2020 и до особого распоряжения отменены все медицинские осмотры детей. Кроме того, напоминаем о необходимости соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей. Берегите себя и своих близких, - говорится в сообщении.

Уточняется, что отменены медицинские осмотры, в том числе на спортивные секции. Но справку для поступления в детский сад получить все-таки можно. В поликлинике уточнили, что выдавать документ будут на основании записей в амбулаторной карте:

- После окончания ограничительных мероприятий ваш ребенок пройдет медицинский осмотр, уже находясь в дошкольном учреждении.

Кроме того, прием узких специалистов и проведение инструментальных исследований проводят только при наличии жалоб - ради профилактики попасть к лору, неврологу или окулисту пока нельзя. А вот плановая вакцинация детей продолжается.

При этом в ответ на вопрос одного из родителей о том, чтобы распределить детей по специалистам других поликлиник, сообщается, что такая обстановка характерна для всех детских поликлиник города.

ОБНОВЛЕНО В 17.00

Как уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области, медицинские осмотры и диспансеризация населения в Приамурье временно приостанавливаются в связи с обострением эпидемиологической ситуации на территории региона.