Школы Белогорска уйдут на каникулы раньше срока

Мэр призывает жителей соблюдать все требования Роспотребнадзора. Фото: instagram.com/s.meliukov

В связи с усугублением эпидемиологической ситуации в Амурской области в целом и в Белогорске в частности школы этого города уйдут на каникулы досрочно. Об этом сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков.

- Последний учебный день четверг, 29 октября. Окончание каникул пока по графику, 9 ноября, но будем ориентироваться по ситуации, - доложил Станислав Юрьевич.

Ранее мэр обратил внимание на ухудшающуюся в городе обстановку:

- На фоне других Белогорск выглядит неплохо, мы полгода достаточно успешно сдерживали эпидемию. Но сейчас все стало сложно, больница работает на пределе. Не хочу искать крайних и виноватых, хочу лишь в очередной призвать к безусловному соблюдению всех требований Роспотребнадзора - масочный режим, мытье рук, социальная дистанция. И сократите контакты! – подчеркнул Станислав Мелюков.

Также мэр напомнил, что в силу вступило распоряжение губернатора о новых ограничениях. Запрет касается заведений общепита в Благовещенске, Белогорске, Зее, Свободном, Тынде и Шимановске. Теперь в кафе и ресторанах запрещена работа караоке, танцевальных и кальянных зон. Запрещены банкеты - за одним столом в общем зале могут располагаться не более 10 посетителей. При этом максимальное количество гостей не должно превышать 50% от полной загрузки заведения. На входе в помещение посетителям обязаны измерять температуру, в случае ее повышения или при признаках недомогания в обслуживании будет отказано. Время работы пока прежнее, до 23-00.

- Предупреждаю владельцев общепита - не играйтесь с временем работы. Один «клиент» на приостановление деятельности до 90 суток в судебном порядке уже созрел, - добавил Станислав Юрьевич.

Между тем, два автомобиля администрации Белогорска передали в горбольницу, они уже отработали первый день. Передали также в больницу пульсоксиметры, оставшиеся после выборов. В школы, больницу и другие структуры раздали оставшиеся маски.