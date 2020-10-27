Ночью по мосту через Зею будет организовано реверсивное движение

Мост через Зею снова будут ремонтировать Фото: администрация Благовещенска

Сегодня, 27 октября, в Благовещенске с 21:00 будет организовано реверсивное движение по мосту через Зею. В в ночные часы в течение ближайших трех суток специалисты будут ремонтировать деформационный шов на одной из опор автомобильного моста через Зею, сообщает пресс-служба городской администрации.

На время проведения работ (с 21:00 до 6:00 с 27 по 30 октября) движение по мосту будет осуществляться в реверсивном режиме. Администрация Благовещенска напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим.

Мониторинг технического состояния объекта продолжается, в случае необходимости проводятся восстановительные работы.