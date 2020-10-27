За сутки коронавирусом заболели 109 амурчан

За сутки коронавирусом заболели более 100 амурчан Фото: pixabay.com/

27 октября в Амурской области лабораторно подтвердили еще 109 случаев коронавируса. О новых случаях сообщил официальный сайт стопкоронавирус.рф.

Общее число зараженных амурчан с начала пандемии превысило шесть тысяч - на сегодняшний день их 6 072. Выздоровели 5 283 пациента, в том числе за последние сутки - 135 человек. Продолжают лечение 748 жителей региона.

Новых смертей от коронавируса не зарегистрировано. Количество летальных исходов по-прежнему составляет 61 человек.