Тело семилетней девочки обнаружили в городе Зея

Девочка 2013 года рождения ушла из дома 27 октября. Фото: pexels.com

Семилетняя девочка погибла в городе Зея. Ее тело обнаружили сегодня, 28 октября. Ранее в социальных сетях появилась информация о ее пропаже.

Согласно распространяемым листовкам, девочка 2013 года рождения ушла из дома 27 октября в неизвестном направлении. С тех пор ее никто не видел. Родственники просили сообщить им любую информацию.

К сожалению, сегодня утром поиски подошли к концу. Тело девочки нашли в водоеме. Следственный комитет подтвердил информацию о ее гибели.

– По факту безвестного исчезновения ребенка следственным отделом по городу Зея следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

В ходе проведенных совместно с сотрудниками органов внутренних дел и спасателями поисковых и оперативно-розыскных мероприятий тело девочки обнаружено утром 28 октября в водоеме без видимых признаков криминальной смерти.