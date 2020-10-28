Василий Орлов о новой мере поддержки: «Наша задача – помочь детям-сиротам адаптироваться в обществе»

Заселяться в отремонтированный дом всегда приятнее. Фото: pexels.com

Детям-сиротам помогают отремонтировать жильё. Такую помощь оказывают в рамках реализации государственной программы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области». Эта мера предоставляется собственникам жилых помещений не ранее чем за полтора года до их совершеннолетия, окончания срока их пребывания в организациях для сирот и детей без попечения родителей, завершения учебы в вузе или ссузе, окончания отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Отремонтировать жильё при помощи государства амурские сироты смогут один раз. Провести работы можно только в одном доме или квартире. При наличии в собственности нескольких жилых помещений – собственники смогут выбрать, какое именно отремонтировать. При этом жилье должно быть в собственности исключительно у детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей. Если ребенку еще не исполнилось 18 лет, необходимо согласие законных представителей.

Расчет стоимости текущего или капитального ремонта одного «квадрата» составляет 3 тысячи и 6 тысяч рублей соответственно. При этом стоимость ремонта одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать указанный размер, включая затраты на составление сметной документации.

- В этом году такой мерой поддержки воспользуются семь муниципальных образований области. Они отремонтируют 15 жилых помещений, в том числе в 11 квартирах будет проведен капитальный ремонт, в четырех – текущий. Таким образом, 16 детей-сирот в 2020 году улучшат жилищные условия. В шести квартирах ремонт уже завершён, в остальных работы находятся на заключительной стадии завершения. На реализацию программы в этом году в областном бюджете предусмотрены средства в размере 2,7 миллиона рублей, – рассказала министр социальной защиты населения Наталья Киселева.

В Приамурье проживают 4535 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 3823 из них устроены в приемные, замещающие семьи. 712 - остаются без попечения родителей и в основном проживают в социальных учреждениях области.

- Помощь детям-сиротам – одно из трудных, но важных направлений работы регионального правительства. Мы должны оказать им поддержку на первом этапе, когда выпускники детских домов и интернатов выходят во взрослую жизнь. Наша задача создать максимально комфортные условия для их проживания, чтобы эти ребята могли наилучшим образом адаптироваться к жизни в обществе. Кроме ремонта в жилых помещениях в этом году впервые в регионе заработала такая мера соцподдержки для детей-сирот, как вручение сертификатов на жильё. Уже в этом году ей воспользуются 52 семьи и купят новые квартиры, - прокомментировал губернатор Приамурья Василий Орлов.