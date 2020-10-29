Медсестра умерла от COVID-19 в Благовещенске

Она скончалась в госпитале, где сражалась за жизнь и здоровье пациентов. Фото: Благовещенская городская клиническая больница

Медицинская сестра Благовещенской городской клинической больницы Валентина Джумаева скончалась от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в официальном аккаунте медицинского учреждения.

- Более 35 лет Валентина Александровна трудилась в Благовещенской ГКБ. Она работала в инфекционном госпитале, вместе с другими спасала людей от COVID-19. Отзывчивая, добрая, она всегда готова была поддержать, помочь, старалась делать все возможное для выздоровления пациентов. Такой она и останется в нашей памяти, - пишут коллеги умершей.

И отмечают, что, к несчастью, самой Валентине Джумаевой не удалось справиться с коварным и беспощадным вирусом.

- Она скончалась в госпитале, где сражалась за жизнь и здоровье пациентов, - с сожалением сообщают в БГКБ. - Трудно поверить, что больше ее с нами нет. Это невосполнимая утрата для всего коллектива. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.