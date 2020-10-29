Благовещенский учитель в открытом письме требует вернуть школы на «дистанционку»

Педагог волнуется о том, что коронавирус распространится именно из школ. Фото: http://school01.obrblag.info

Учитель благовещенской гимназии №1 Людмила Ситникова решила пойти на крайние меры и написала открытое письмо, обращённое к администрации города и всем его жителям. Педагог требует перехода на дистанционное обучение, ради безопасности самих учителей и их близких.

– В результате коронавирусной пневмонии у меня 25% поражения лёгких, у моей мамы и моего отца – 50-70%! За что, кто за это ответит?! В каждом классе в семьях учеников много больных родителей, созданы условия для дальнейшего распространения вируса именно из школ! Многие учителя тоже болеют, имеют высокую температуру, но ещё не имеют результатов мазков. Причём нет экспресс-тестов, лаборатории не справляются. В городе катастрофически не хватает лекарств для внутривенного введения! Цены в аптеках растут! – пишет в своём письме Людмила Ситникова.

Педагог рассказала, что в школах ученики ходят на занятия даже при наличии симптомов ОРВИ и коронавируса, а средства индивидуальной защиты для работников ограничиваются самодельным ситцевыми масками.

– Вопросами нераспространения коронавируса в городе должны заниматься люди, способные быстро и оперативно принимать решения и влиять на ситуацию, а не молча отсиживаться, ожидая указаний! Чем можно объяснить, кроме как не боязнью принимать решения, что школы до сих пор не переведены на дистанционное обучение, а значит, не защищены семьи учителей и учеников? Почему продан и простаивает корпус третьей городской больницы? Разве решит вопрос открытие нескольких стационарных коек в поликлиниках? В России накоплен богатый опыт борьбы с тяжёлыми эпидемиями, почему он не используется в полную силу? – интересуется Людмила Геннадьевна.

В администрации Благовещенска сообщили, что по фактам, изложенным в открытом письме, будет проведена служебная проверка.

– Мэр Благовещенска Олег Имамеев дал поручение провести служебную проверку в гимназии №1 по указанным фактам, а также во всех других общеобразовательных учреждениях города на предмет неукоснительного соблюдения мер неспецифической профилактики (утренние фильтры, отстранение учащихся и персонала школ при первых признаках заболеваний, работа рециркуляторов, соблюдение масочного режима взрослыми, наличие дезсредств, проведение дезинфекции помещений и контактных поверхностей и др.), – сообщили в пресс-службе мэрии.