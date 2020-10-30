Бесплатные маски появятся в автобусах Благовещенска

Выглядеть боксы будут примерно так. Фото: администрация города Благовещенска

Во всех автобусах муниципального предприятия «Автоколонна 1275» появятся боксы с одноразовыми масками – так каждый пассажир сможет обезопасить себя и других во время проезда. О нововведении сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Первые боксы сегодня будут установлены в автобусах, следующих по маршруту 2К. Остальной транспорт на муниципальных маршрутах оборудуют боксами с масками в течение недели.

- Такое решение принято для того чтобы обезопасить людей, помочь им соблюдать масочный режим в общественном транспорте, где сложно обеспечить социальную дистанцию, например, в часы пик. Наша главная задача не допустить распространения вируса, – пояснил мэр амурской столицы Олег Имамеев.

Маски для пассажиров общественного транспорта предоставлены социально ответственными предпринимателями города. Следить за наполнением боксов будут водители и кондукторы автобусов. Поэтому в МП «Автоколонна 1275» просят брать маску в случае, если пассажир забыл её или она повреждена, и не более чем по одной на человека.

Мэр Благовещенска также поручил провести работу с частными перевозчиками, чтобы по возможности обеспечить пассажиров бесплатными защитными масками.