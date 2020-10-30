Циклон со снегом и дождем движется на Приамурье

Водителей просят быть осторожными. Фото: skitterphoto.com

Амурчан предупреждают о грядущем похолодании на выходных 31 октября – 1 ноября. В большинстве районов специалисты Амурского гидрометцентра прогнозируют осадки, в воскресенье – местами сильные. В частности, на севере региона пройдет снег и мокрый снег, а на юге – мокрый снег и дождь. Также ожидается гололед.

- Кроме того, 2 ноября в связи с затоком холодной воздушной массы по области ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Понижение температурного фона на 6-12 . Ночные температуры по области -9…-14 , на северо-западе местами до -23…-25 . Днем по области -5…-10 , по северо-западу -11…-16 , - сообщают синоптики.

На фоне ухудшения погодных условий специалисты Главного управления МЧС России по Амурской области напоминают об осторожности – особенно водителям. Неопытных автомобилистов и вовсе просят по возможности воздержаться от поездок.

- Предельно внимательными при непогоде следует быть и пешеходам. При усилении ветра, находясь на улице, следует идти как можно дальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Не следует стоять под балконами и оставлять детей без присмотра. При налипании мокрого снега будьте осторожны, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи. Соблюдайте правила дорожного движения при переходе через дорогу, - добавляют в ГУ МЧС России в Приамурье.

В ведомстве уже создали 44 оперативные группы, в которые входят более 100 человек, чтобы оперативно реагировать в непогоду на возможные происшествия.

- Налажено взаимодействие со всеми органами управления, которые привлекаются к реагированию на происшествия на федеральных и региональных автодорогах в соответствии с планами прикрытия, - рассказывает Денис Вайда, врио начальника Главного управления МЧС России по Амурской области. – В муниципальных образованиях подготовлена снегоуборочная и другая техника для расчистки дорог.

Напомним, на федеральных трассах Приамурья имеется 50 стационарных пунктов обогрева, это АЗС, придорожные кафе. Готовы к развертыванию в случае необходимости оказания помощи населению 25 подвижных пунктов обогрева, как правило, это автобусы и микроавтобусы. Кроме того, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Амурской области оснащена мобильным пунктом обогрева.

В случае возникновения нештатных ситуаций звоните: «101» - для набора со всех операторов мобильной связи; «01» - со стационарных телефонов; «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.