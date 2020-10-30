Роспотребнадзор предложил ввести новые ограничения из-за коронавируса в Приамурье

Новые меры затронут организации для детей. Фото: pexels.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области предлагает ввести в регионе новые ограничения для предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Такая идея прозвучала на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

В частности, в целях предупреждения распространения заболеваемости главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова предложила перевести на дистанционную форму работы учреждения дополнительного образования – замечено, что некоторые из них посещали контактные дети. Новые ограничения могут ввести в кафе и ресторанах:

- В условиях интенсивного распространения заболеваемости, в целях сокращения контактов предлагаю подумать над возможностью ограничить время работы организаций общественного питания до 18.00 часов, - озвучила идею Ольга Петровна.

Напомним, ранее в заведениях общепита уже ввели несколько ограничений: на входе у посетителей нужно проверять температуру, запрещено организовывать банкеты, работу караоке, танцевальных и кальянных зон. Однако эти меры не всегда соблюдаются в полной мере. Например, персонал заведений не руководствуется инструкцией по правилам использования термометров.

С другой стороны, стабильной остается эпидситуация по заболеваемости, в том числе ОРВИ, в учебных заведениях. В общей структуре заболевших удельный вес школьников не увеличился. При оценке результатов термометрии школьников во время утренних фильтров выявляется не более 1% температурящих.

При этом на сегодня в области около 2 тысяч детей, бывших в контакте с больными COVID-2019. Они должны находиться на изоляции согласно предписанным правилам. Но, как отмечалось выше, это правило не всегда соблюдается.