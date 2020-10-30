Новый рекорд: 132 заболевших COVID-19 выявлено в Приамурье

Большинство пациентов лечатся амбулаторно - то есть, на дому. Фото: pexels.com

В Амурской области зарегистрировано 30 октября наибольшее число заболевших коронавирусом в сутки – 132 человека. Два человека за сутки скончались от COVID-19, 105 удалось выздороветь. Такие данные опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

По данным сайта, всего в регионе выявлено 6 463 случая новой коронавирусной инфекции с начала пандемии. В 63 случаях заболевание привело к летальному исходу. Дополнительно сообщается о 5 561 выздоровевшем. Однако эта информация расходится с данными, озвученными на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 в Приамурье.

- На лечении в медучреждениях, подведомственных минздраву области, находится 3548 пациентов с СOVID-19, в том числе на стационарном лечении 1141 пациент, на амбулаторном лечении - 2407 пациентов, - сообщила на заседании и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Также, по словам и. о. министра, в регионе развернуто девять инфекционных госпиталей на 1305 коек, в провизорных госпиталях развернуто 386 коек. На базе кожно-венерологического диспансера развернуто 100 коек для больных с пневмониями, вызванными не коронавирусом. В связи со сложной обстановкой, в Амурской области хотят приостановить работу ряда медицинских организаций (например, Центра медицинской профилактики) и перераспределить кадры по другим учреждениям здравоохранения для помощи их сотрудникам.

КОНКРЕТНО

778 случаев коронавируса выявлено за неделю в Амурской области. Выраженный рост заболеваемости отмечается в Благовещенске, Тынде, Магдагачинском районе, Зее, Сковородинском районе. За последнюю неделю в области лабораторно обследовано 26 417 человек, из них 10 406 (39%) – с профилактической целью в рамках скрининга в коммерческих лабораториях области. Из обследовавшихся платно 9 040 человек получили отрицательный результат.