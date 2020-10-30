Росздравнадзор проверит количество лекарств в амурских аптеках

Крупные поставки пропавших с полок лекарств ожидаются в ближайшее время, заверяет руководство аптек. Фото: freestocks.org

В аптеках Амурской области образовался дефицит некоторых препаратов – в том числе для лечения коронавируса. Также в некоторых аптеках наблюдается превышение спроса над предложением по группе антибиотиков и противовирусных препаратов. И. о. руководителя регионального управления Росздравнадзора Ольга Борисова рассказала о причинах дефицита.

- В своих выступлениях (во время встречи с представителями Росздравнадзора – Ред.) руководители фармацевтических организаций отметили, что дефицит препаратов, в том числе и для лечения ковида, связан с ограниченным предложением поставщиков. Препараты поступают в аптеки непрерывно, но спрос на них кратно вырос. В ближайшее время ожидаются крупные поставки «Ингавирина», «Арепревира», а также партий «Гриппферона» и «Виферона», - доложила Ольга Борисова.

Руководители фармацевтических организаций сообщают, что в достаточном запасе в аптечной сети есть лекарственные препараты для профилактики и лечения простудных заболеваний, противовирусные, антибиотики и противовоспалительные препараты, а также, средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и антисептики.

Руководитель Росздравнадзора сообщила, что решено организовать взаимодействие лечебных учреждений области с фармацевтическими организациями по обеспеченности лекарственными препаратами для лечения ОРВИ, коронавирусной инфекции, пневмоний. В частности, аптеки будут информировать медиков об остатках лекарств и ожидаемых поступлениях лекарственных препаратов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Амурской области 7 фармацевтических организаций осуществляют оптовую торговлю лекарственными препаратами, 82 организации поставляют лекарства в розничную сеть – это 226 аптек и аптечных пунктов.