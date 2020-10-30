Школы Благовещенска на неделю раньше уйдут на каникулы

Фото: https://www.instagram.com/o.g.imameev/

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подвел итоги опроса о переходе школ на дистанционное обучение. И хотя 71% благовещенцев проголосовал за удаленку, вводить ее пока не будут. Зато на каникулы детей отправят досрочно.

- Результат опроса не может служить руководством к действию, но он важен для понимания общей картины, - высказался глава города в своем инстаграм-аккаунте. - Я сейчас не буду приводить контраргументы по позициям обеих сторон. По простой причине – я согласен с ними обеими. И с тем, что школы в нынешней ситуации, как и любое место массового пребывания, потенциально опасно с точки зрения распространения инфекции. В то же время и с тем, что дистанционное обучение зачастую лишь суррогат традиционного образования. И с тем, что сегодня практически любое решение лишь полумера, и что дети могут слоняться без дела, и что надо все закрывать, и что нельзя все закрывать, и так далее…

По словам Олега Имамеева он долго обсуждал вопрос со специалистами. В итоге пришли к решению - вопрос «дистанционки» пока отложить, но сдвинуть начало каникул на неделю раньше.

- Фактически последний день учебы – 7 ноября. Каникулы продолжаются две недели, до 20 ноября. За это время внимательно мониторим ситуацию, смотрим динамику по коронавирусу. И дальше уже принимаем решение. Или дети идут в школу, или дистанционный формат. Все будет зависеть от развития пандемии в Благовещенске, - подытожил мэр.

Один нюанс - ученики 12, 14 и 17 школ, которые обучаются по четвертям, и которые уже ушли на каникулы, выходят на учебу по плану, то есть 6 ноября, прогимназия (начальная школа) - 9 ноября. В администрации города обещают внимательно следить и за ними.