В Благовещенске появится древнерусская крепость

Ярморочный комплекс придет на смену крестьянским рынкам Фото: pixabay.com

В Благовещенске планируется строительство ярморочного комплекса в виде древнерусской крепости. Он будет включать 320 теремов. Проект реализуется в 170 городах России по поручению президента Владимира Путина. В настоящее время ищут подходящий участок, необходима территория 140 на 140 метров площадью 2,8 гектара.

Современный ярморочный комплекс должен прийти на смену крестьянским рынкам, построенным еще в 70-х годах прошлого века. Проект направлен также на возрождение ярморочных традиций, сообщает администрация Благовещенска.

Согласно проекту, в центре будет площадь, а вокруг – рестораны с террасами, супермаркет и торговые терема. Внутри будут и зоны для развлечений – детская площадка, аттракционы, открытый театр и каток. Комплекс поделят на кварталы, которые оформят в разных стилях, например «Хохлома», «Восточный» и другие.

Торговые павильоны будут утепленными, что позволит вести торговую деятельность круглогодично. Ярмарки обеспечат поддержку малому и среднему бизнесу, позволят выйти на рынок небольшим производителям и крестьянско-фермерским хозяйствам.

Администрация Благовещенска уже предложила варианты земельных участков, которые предлагается использовать под строительство комплекса.

- Мы знаем, что розничные рынки и ярмарки занимают особое место в системе торгового обслуживания населения. Этот формат интересен покупателям, так как позволяет приобретать свежие продукты питания, напрямую у сельхозпроизводителя по приемлемой цене. Также этот формат выгоден и для самих предпринимателей, так как требует минимум инвестиций и позволяет вывести свою продукцию напрямую к покупателю, минуя крупные торговые сети. Администрация города Благовещенска в настоящее время уделяет очень большое внимание развитию именно рыночной торговли… Предварительно определили несколько потенциально привлекательных земельных участков. Это может быть или 800 квартал города, или микрорайон, или другой район города, – сообщил заместитель мэра города Благовещенска Максим Ноженкин.

Также заместитель мэра добавил, что в следующем году планируется обновить и благоустроить рынок по улице Калинина, 127. Ведется работа по созданию современного рынка по адресу Ленина, 77, где продукцию представят малые предприятия города и области.