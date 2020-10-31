В Приамурье прибавилось 139 больных COVID-2019

За последние сутки на коронавирус обследовали 5454 человека Фото:@minzdravamur

Сегодня, 31 октября, в Амурской области выявили 139 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки - 2,2 %.

Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, у 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (60%), у 10 – бессимптомно (7%), у 46 – в виде пневмонии (33%). Всего обследовано на COVID 409 659 человек, в том числе за последние сутки - 5 454.

Для профилактики новой коронавирусной инфекции амурчанам рекомендуют:

- Воздержаться от посещения общественных мест.

- Использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор), меняя ее каждые 2-3 часа.

- Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

- Мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

- Дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

- Ограничить, по возможности, при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

- Пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).