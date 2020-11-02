Глава Приамурья подвел итоги дорожной кампании

На следующий год масштабный ремонт намечен на улицах Мухина и Горького. Фото: правительство Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов совместно с руководством Благовещенска и подрядных организаций объехал отремонтированные участки дорог Благовещенска. Он оценил ход проведенных работ, во время выезда также обсудили проблемные моменты и планы на следующие годы.

Губернатор осмотрел обновленное покрытие на улице Калинина. Помимо ремонта дороги, специалисты заменили здесь изношенные инженерные коммуникации, модернизировали сети наружного освещения, благоустроили тротуары, установили пешеходное ограждение и знаки, нанесли разметка, подготовили зелёные зоны для газонов.

- Очень важно, что и по Калинина, и по Ленина заменены сети, а это, как правило, главная проблема в содержании дорог. Ведь если сети ветхие, их постоянно приходится чинить, повреждая дорожное полотно. Поэтому новые участки дорог будут долго служить городу, - достаточно высоко оценил Василий Орлов качество проведенных работ.

Также глава региона побывал на восстановленном путепроводе по ул. Загородной, оценил ремонт на ул. Воронкова, а также на ул. Театральной, где ведется ремонт на участке от ул. Школьной до Моховой пади.

- Общий объем реконструированных дорог в этом году составил 22 километра. Было выделено рекордное количество средств - более 1,5 млрд рублей, это вдвое больше, чем в 2019 году. Объем работ колоссальный. Несмотря на тяжелые погодные условия, несмотря на коронавирус, подрядчики в целом справились хорошо. Более того, работы на улице Театральной планировались на 2021 год, то есть идет опережение графика, - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в регионе реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По проекту доля дорог, соответствующих современным требованиям безопасности, в Благовещенской городской агломерации должна составить 85%. По мнению специалистов, после прошедшей дорожной кампании уровень приблизился уже к 75%. За оставшиеся четыре года действия нацпроекта показатели планируется выполнить с опережением графика.

На следующий год масштабный ремонт намечен на улицах Мухина и Горького. В мэрии города уже готовятся к следующей дорожной кампании.

- Ряд контрактов с подрядчиками будем заключать в этом году, остальные - не позднее марта 2021 года. Это позволит подрядчикам сформировать необходимые материальные запасы, кадровый потенциал и приступить к работам в оптимальные сроки, - рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.