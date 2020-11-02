Мэр Благовещенска: «Закрывать детские сады не планируем»

Эмоции эмоциями, но просто так закрыть детские сады нельзя, заявил Олег Гатауллович. Фото: благовещенск.рф

Мэр Благовещенска Олег Имамеев провел в своем инстаграм-аккаунте, во время которого ответил на вопросы жителей города. В частности, рассказал о возможном карантине в детсадах и школах.

- Закрытие детских садов пока не планируется. Но, повторюсь, ситуацию мы мониторим, - уточнил в ответ на один из вопросов Олег Гатауллович. - Эмоции эмоциями, но просто так закрыть детские сады мы не можем – у нас есть нормативы, должен быть превышен порог заболеваемости. Досрочные каникулы как раз, возможно, помогут снизить этот порог, что позволит не переводить школьников на удаленное обучение.

Помимо закрытия детских садов, амурчане задавали и иные связанные с коронавирусом вопросы. Многих взволновало отсутствие в аптеках ряда лекарств, включая антибиотики.

- Этот вопрос поднимался на заседании оперативного штаба, - рассказал Олег Имамеев. - По информации Росздравнадзора, проблема с лекарствами в ближайшее время будет ликвидирована.

Ранее сообщалось, что фармацевтические организации будут взаимодействовать с лечебными учреждениями и информировать медиков об остатках лекарств и ожидаемых поступлениях лекарственных препаратов.