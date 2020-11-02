Студенты благовещенского вуза жалуются, что их не отправляют на карантин из-за COVID-19

Страх за свое здоровье вынуждает учащихся писать анонимные жалобы. Фото: pexels.com

Студенты Благовещенского государственного педагогического университет возмущены тем, что их не отправляют на карантин из-за коронавируса. Они публикуют анонимные жалобы в социальных сетях. По словам учащихся вуза, число заболевших в учебном заведении растет, а руководство продолжает настаивать на очном обучении.

«Наши преподаватели массово болеют или садятся на карантин, как контактные. Из-за этого наш факультет недавно полностью закрывали на карантин. В группах начинают болеть студенты с подтвержденным тестом на ковид, но декан не садит никого на карантин! Говорит, что ходим, пока не заболеют другие! На факультете иностранных языков достаточно тесные аудитории, где ни о какой социальной дистанции речи нет! И такая ситуация на всех факультетах в нашем университете. Когда это закончится? У меня тоже начали проявляться симптомы ОРВИ, вызвать врача на дом возможно только в следующую среду! Платно тест тоже не берут, потому что уже есть симптомы ОРВИ. На других факультетах студенты ходят на пары без преподавателей, так как руководство вуза говорит, что студенты учатся очно, вот и пускай учатся. И не важно, что в аудиториях с оборудованием студенты без присмотра. Какая польза от такой учебы? Многие живут с родственниками из группы риска, страшно за них» - написали в жалобе учащиеся педа.

Прокомментировать жалобу по телефоне в БГПУ отказались. Наш корреспондент направил в вуз официальный запрос.

Между тем, в комментариях под постом один из пользователь рассказал о другом вузе города. По его словам, ситуация с коронавирусом в ДальГАУ обстоит не лучше:

- В ДальГАУ подобные ситуации происходят. Половина факультета сидит на карантине, много людей болеют, все друг с другом контактировали, преподаватели сами больные сидят на парах. В чем проблема перевести всех на дистанционку, хотя бы на небольшой срок, пока более менее не начнет утихать ситуация. В марте все сидели по домам, когда болеющих не было от слова совсем, - оставил комментарий подписчик.

Ранее в БГПУ отмечали, что у нескольких преподавателей обнаружили коронавирус. Занятия у контактирующих студентов были отменены, а первый курс был переведен на дистанционное обучение.