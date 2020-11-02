Лучшую клинику и врача выберут в Благовещенске

В прошлом году «Клиника года» побила все рекорды по популярности, отмечают организаторы Фото: Виктория ТЕЛЕПНЕВА

Благовещенцы смогут выбрать лучшую клинику и врача города. С 1 ноября стартовало народное голосование первого городского конкурса среди медицинских учреждений «Клиника года 2020».

Первый городской конкурс среди медицинских учреждений «Клиника года» проводится в Благовещенске в третий раз. Организатором выступает Издательский дом «Дважды два» Главная цель проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя города и узнать, какие клиники популярны у горожан и заслуживают высокой оценки экспертов, какому врачу благовещенцы доверяют больше всего.

- В прошлом году «Клиника года» побила все рекорды по популярности. Пациенты хотели отблагодарить клинику, больницу и лично врача, голоса росли буквально на глазах. Конечно, не обошлось без накруток, но таких участников быстро выявляли и снимали с голосования. В этом году, в такое сложное для многих время, уверены, что вновь победят лучшие из лучших. Надо только проголосовать за них, — говорит Анастасия Нагайко, шеф-редактор Издательского дома «Дважды два».

Голосование продлится до 31 января 2021 года. У жителей города есть целых три месяца, чтобы выбрать лучшие клиники в десяти номинациях и лучших врачей различных специализаций. Познакомиться с полным списком участников можно на официальной странице «Клиники года 2020».

Итоги конкурса подведут 4 февраля 2021 года. Победителем в каждой номинации является участник, набравший максимальное число голосов в ходе онлайн-голосования на портале 2x2.su. Памятные награды победителям будут вручены лично в руки.