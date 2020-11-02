Экспресс-тесты на COVID-19 начали продавать в Благовещенске

На присланных в редакцию фотографиях можно рассмотреть оборудование для подозрительного теста

В социальных сетях Благовещенска начали продавать экспресс-тесты на наличие новой коронавирусной инфекции. Но жители города задались вопросом: насколько точны и безопасны такие исследования, ведь продавец не дает покупателям никаких гарантий, о производителе ничего не рассказывает.

- Непонятно, кто их провез в нашу область эти сомнительные тесты, как они хранились. Никто не дал мне даже гарантию, что они точно покажут коронавирус. В интернете вообще мало про это информации, - рассказала благовещенка Ольга, которая едва не приобрела экспресс-тест, но после задумалась о его качестве и действенности.

Корреспондент «Комсомолки» связался с продавцом сомнительного теста и узнал, как он проводится и сколько стоит.

- Цена, получается, 1000 рублей за тест. Там прилагаются салфетки, раствор и типа иголочки такая штучка. На палец делаете, буквально крови там чуть-чуть. Штучка специальная идёт, кровь она берёт. Кладете на пластиночку, капаете раствора 2-3 капельки, делаете, и она показывает, - рассказал в аудиосообщении продавец.

Про противопоказания он ничего не сказал, но предупредил, что экспресс-тесты произведены в Китае, а в России нигде не зарегистрированы:

- С этим тестом вы никуда не сможете сказать, есть коронавирус, нет его. Это только для себя, - подчеркнул продавец.

В некоторых российских маркетплейсах подобные тесты появлялись и ранее. Летом глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев сообщал, что ведомство планирует возбудить дело за продажу экспресс-тестов на коронавирус населению в торговых сетях. Сославшись на разъяснение Роспотребнадзора и Росздравнадзора, он заявил, что использовать тест-системы на COVID-19 могут только квалифицированные медработники, имеющие соответствующие лицензии.