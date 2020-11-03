Управление соцзащиты Благовещенска приостановило личный прием

Горячие линии тоже не будут работать. Фото: pexels.com

Все больше организаций в Амурской области возвращается к дистанционному режиму работы из-за трудной эпидемиологической ситуации. С 3 ноября личный прием временно прекратили в управлении социальной защиты населения Благовещенска. Об этом сообщили в инстаграм-аккаунте ведомства.

Уточняется, что новый режим работы установлен до 13 ноября 2020 года. В этот период благовещенцам рекомендуют подавать документы дистанционно через портал государственных услуг Амурской области gu.amurobl.ru.

Также приостановлена работа телефона горячей линии управления 225-800 и горячей линии отдела социальной поддержки семей с детьми 225-850.