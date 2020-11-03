Более пяти тысяч студентов из амурских колледжей перешли на дистанционку

Полностью на дистанционное обучение переведены три колледжа. Фото: pexels.com

В Приамурье более пяти тысяч студентов колледжей перевели на дистанционное обучение. В пяти сузах региона домой отправили не всех. Некоторые группы продолжают посещать занятия очно.

По данным амурского Министерства образования, полностью на дистанционное обучение переведены три колледжа: Амурский педагогический колледж, Амурский колледж строительства и ЖКХ, Амурский медицинский колледж. Всего на удалёнку отправлено 4169 студентов.

Еще в пяти сузах региона дистанционно обучаются около 1500 тысяч учащихся из 80 групп. Это студенты Благовещенского политехнического колледжа, Райчихинского индустриального техникума, Амурского колледжа сервиса и торговли, Амурского колледжа культуры и искусства, Амурского аграрного колледжа.

Ранее студенты амурский вузов жаловались, что их не отправляют на карантин. По словам учащихся университетов, число заболевших в учебных заведениях растет, а руководство продолжает настаивать на очном обучении.