Инфекционный госпиталь хотят развернуть на базе роддома в Благовещенске

Персонал и пациенток роддома планируется перевести в перинатальный центр АОКБ. Фото: благовещенск.рф

На базе городского роддома в Благовещенске планируется развернуть резервный инфекционный госпиталь. Ранее для того, чтобы увеличить возможности лечения пациентов в стационарах, уже задействовали площади кожно-венерологического и наркологического диспансеров.

Новый госпиталь по плану будет насчитывать 150 коек. При этом персонал и пациенток роддома планируется перевести в перинатальный центр Амурской областной клинической больницы.

- В связи с непростой эпидемиологической ситуацией мы понимаем решение министерства здравоохранения Амурской области. Забрать всех пациенток из городского родильного дома мы сможем. И уже начали это делать в плановом порядке с сегодняшнего дня. Разработан индивидуальный план госпитализаций и маршрутизации всех городских беременных женщин, - прокомментировала и. о. заместителя главврача по родовспоможению Амурской областной клинической больницы Ольга Радченко.

Она отметила, что условия в областном перинатальном центре достаточны, мощность коечного фонда увеличена во всех отделениях с учётом увеличения числа родов.

- Условия пребывания женщин останутся комфортными - максимально двухместное пребывание в палатах. Плановая госпитализация отработана с женскими консультациями по каждой женщине индивидуально, назначена дата госпитализации. По экстренным показаниям всех беременных женщин из города Благовещенска будет доставлять к нам скорая медицинская помощь, - добавила Ольга Радченко.

Напомним, сейчас в Приамурье развернуты 9 инфекционных госпиталей на 1305 коек. Плюс к этому работают провизорные госпитали на 386 коек. Свободный коечный фонд на сегодня составляет более 21%.