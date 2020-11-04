В Благовещенске прямо на дороге загорелся автомобиль

4 ноября на одной из улиц города Благовещенска прозвучал взрыв. Прямо во время движения загорелся автомобиль Hyundai Solaris. Свидетели произошедшего поделились видео и фото в социальных сетях.

Всё случилось на улице Нагорной, неподалёку от дома № 10. Автомобиль вспыхнул прямо посреди дороги, во время движения. Машину очень быстро объяло пламя. Вскоре раздался взрыв. Очевидцы сообщают, что он был достаточно сильный – обломки автомобиля разбросало на сотни метров вокруг.

Поступила информация и о том, что водитель не сумел покинуть машину и погиб в пожаре. К сожалению, в МЧС это подтвердили.

– В 10:24 нам поступило сообщение о возгорании автомобиля. Когда спасатели приехали, автомобиль уже горел открытым пламенем. На месте работали девять пожарных и две единицы техники. В 10:31 возгорание ликвидировали. В машине обнаружен погибший. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, - сообщили в пресс-службе Амурского управления МЧС.