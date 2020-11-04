В Амурской области 159 новых случаев заражения коронавирусом

На 4 ноября в Приамурье выявили 159 новых случаев заражения COVID-19, сообщает Роспотребнадзор области. Таким образом, темп прироста составил 2,3%.

У 107 человек заболевание протекает в виде ОРВИ – это 67% от общего количества заболевших. У 41 пациента выявлена пневмония. Бессимптомных заболевших меньше всего – 11 человек или 7%.

За последние сутки в медицинских учреждениях обследовали 5 562 человека. Информации о новых летальных случаях не поступало. В Амурской области от COVID-19 погибло 63 человека.

По данным официального сайта по мониторингу заболевания стопкорнавирус.рф в России зарегистрировано 19 768 новых заболевших. Таким образом, с начала эпидемии в стране заболели 1 693 454 человека. Из них выздоровели 1 266 931. Скончались - 29 217.

Роспотребнадзор напоминает, для профилактики коронавируса нужно воздержаться от посещения общественных мест, пользоваться медицинской маской, тщательно мыть руки и дезинфицировать все поверхности, с которыми вы соприкасаетесь – в том числе технику и мебель.