В благовещенской поликлинике на больничный ушли 18 врачей

Под наблюдением в поликлинике находятся свыше тысячи жителей. Фото: pexels.com

В благовещенской поликлинике №4 на данный момент на больничном находятся 18 врачей. Об этом накануне сообщил председатель Заксобрания Амурской области Вячеслав Логинов. Он посетил поликлинику 4 ноября, чтобы вручить главному врачу Елене Девяткиной почетную грамоту.

- В обычных условиях Елена Владимировна Девяткина сегодня была бы выходная. Готовилась бы праздновать - нет, не День народного единства. Собственный день рождения. Но в этом году 4 ноября руководитель медучреждения на посту, - написал председатель Заксобрания в своем инстаграм-аккаунте.

Елена Девяткина наравне с участковыми терапевтами консультирует больных коронавирусной инфекцией, в том числе по телефону. Под наблюдением в поликлинике находятся свыше тысячи жителей, и каждый день количество ковид-положительных пациентов прирастает на 30-40 человек.