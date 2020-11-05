Трое амурских школьников стали миллионерами

Еще пять участников получили по 200 тысяч рублей. Фото: amurobl.ru

Трое школьников из Амурской области прошли финальные испытания всероссийского конкурса школьников «Большая перемена» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и завоевали главный трофей – миллион рублей.

От Приамурья участие в конкурсе принимали 14 подростков. Восемь из них получили призы: трое – по миллиону, пятеро – по 200 тысяч рублей. Кроме того, все финалисты конкурса поощрены путевками в «Артек», а также призами от партнеров. А наставники школьников-победителей получат по 150 тысяч рублей.

В числе победителей – кванторианец из города Свободный, ученик 11 класса школы №1 Владимир Астафьев. Он выиграл один миллион рублей, который молодой человек может направить на обучение в престижном вузе, ипотеку или бизнес-стартап, и получил до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Кроме того, миллионерами стали одиннадцатиклассник из школы №5 города Благовещенск Семен Бунин, который в этом году стал двукратным победителем региональной олимпиады школьников по русскому языку и истории, а также ученица 11 класса благовещенской школы №16 Ольга Белова.

По 200 тысяч рублей выиграли пять амурчан: Елизавета Кряжева (с. Чигири), Дарья Мельникова (г. Благовещенск), Екатерина Петрова (г. Зея), Виктория Соколова (г. Белогорск) и Варвара Черкасова (г. Благовещенск).

Всего финалистами конкурса стали 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 9-10 классов и столько же учеников 11 классов.