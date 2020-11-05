Новый инфекционный госпиталь планируют открыть 5 ноября в Приамурье

К открытию готовится и резервный госпиталь в роддоме. Фото: минздрав Амурской области

Инфекционный госпиталь на базе наркологического диспансера и психиатрической больницы планируется открыть сегодня, 5 ноября. Об этом сообщает правительство Амурской области

Лечебное учреждение будет рассчитано на 80 коек. Палаты и медперсонал госпиталя готовы, идет подготовка медоборудования. Для его обеспечения также проводятся закупки дополнительного медицинского оборудования и лекарств.

Ранее в Приамурье заработал провизорный госпиталь на базе областного кожно-венерологического диспансера. Планируется также открытие резервного инфекционного госпиталя на базе городского роддома в Благовещенске. Персонал и пациенток переведут в перинатальный центр Амурской областной клинической больницы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сейчас в Приамурье развернуты 9 инфекционных госпиталей на 1305 коек. Плюс к этому работают провизорные госпитали на 386 коек. Свободный коечный фонд на сегодня составляет более 21%.