Взрыв автомобиля в Благовещенске мог произойти из-за бензина в салоне

После взрыва машину объяло пламенем. Фото: instagram.com/kriminal.blg/

Видео, на котором жительница Благовещенска обливает салон своего автомобиля бензином, появилось в социальных сетях. Попавшая в кадр машина напоминает ту, что взорвалась накануне в амурской столице. Позднее сообщалось, что за рулем автомобиля находилась женщина 39 лет, она скончалась на месте.

На кадрах с камеры видеонаблюдения на одной из благовещенских заправок видно, как девушка пытается заправить белый автомобиль. У героини ролика не получается открыть бензобак, после чего она заливает бензин прямо в салон.

- Она «никакая», - комментирует голос за кадром. – Она все заливает абсолютно, вперед льет.

Администраторы инстаграм-аккаунта, где было выложено видео, предполагают, что бензином был облит салон автомобиля, который днем ранее взорвался на улице Нагорной. Однако официального подтверждения этой информации нет, а по одному только видео нельзя точно сказать – та же самая это машина или нет.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области прокомментировать видео отказались, пообещав предоставить информацию после 15.00.