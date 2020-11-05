162 заболели, трое умерли: В Амурской области выявлены новые случаи COVID-19

Общее число заболевших приближается к 7,5 тысячам. Фото: pexels.com

Еще 162 человека заболели новой коронавирусной инфекцией в Амурской области. Теперь общее число заразившихся с начала пандемии достигло 7382 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, из 162 двух заболевших большинство ощущают только симптомы ОРВИ – в такой форме ковид протекает у 119 человек. Еще 34 пациента страдают от пневмонии, девять болеют бессимптомно.

Кроме того, за сутки три человека скончались от коронавируса. Теперь общее число летальных исходов от этой инфекции составляет 66 человек. Но есть и хорошие новости – 38 амурских пациентов выздоровели. Всего с начала пандемии поправили 5896 амурчан, уточняется на портале стопкоронавирус.рф.