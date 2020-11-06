Василий Орлов: «Почти 4,5 тысячи амурчан подали заявки на «дальневосточную ипотеку»

Больше половины желающих уже получили положительное решение. Фото: pexels.com

В Амурской области «дальневосточная ипотека» остается самой популярной среди всех льготных ипотечных программ. Уже почти 4,5 тысячи жителей региона подали на нее заявки, больше половины получили положительное решение. Об этом, а также о региональных мерах поддержки рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

- В общей сложности заявки на ипотеку под 2% в области подали порядка 4,5 тысяч человек, больше 65% заявок получили положительное решение, а 1124 амурские семьи уже получили средства по кредитам. Средний размер льготного займа в Амурской области составляет 3,27 млн рублей, - отметил глава региона.

При этом, по словам Василия Орлова, в области предусмотрели региональную меру поддержки тех, кто решил взять льготный кредит для приобретения жилья в сельской местности.

- Выплата предоставляется однократно в размере 10% от размера кредита, но не более 500 тысяч рублей. Средства можно направить как непосредственно на выплату банку первоначального взноса, так и для погашения ссудной задолженности по кредитному договору, - добавил губернатор.

Остается востребованной программа и для индивидуального жилищного строительства. По словам специалистов министерства, получить займы под ИЖС в регионе захотели больше 100 семей, 16 из них планируют строительство своего дома на дальневосточном гектаре.

Напомним, программа льготной ипотеки под 2% заработала в начале декабря 2019 года. Она рассчитана на пять лет - до 1 января 2025 года - и призвана создать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства в ДФО и роста объемов строящегося жилья.

Стать участниками программы могут молодые семьи, граждане РФ в возрасте до 35 лет, состоящие в браке, а также граждане РФ, не состоявшие в браке, с детьми не старше 18 лет. Претендовать на получение льготных кредитов также могут получатели дальневосточного гектара.